AFAD'dan şaşırtan deprem raporu: O ilde aktif fay hattı sayısı 14'e çıktı

İşte Bursa'daki hareketli 14 fay

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)'na göre hazırlanan raporda Bursa ve çevre ilçeleri dahil olmak üzere bölgedeki hareketli faylar şu şekilde sıralandı. Rapora göre, Doğu Marmara Bölgesinde kuzey ve güney olmak üzere iki kola ayrılan Kuzey Anadolu Fay Sisteminin Geyve - İznik - Gemlik üzerinden Bandırma'ya kadar uzanan güney kolu 250 kilometre uzunlukta. Bu kol aynı doğrultuda uzanan ve sağ yönde sekmelerle birbirini tümleyen faylardan oluşuyor.