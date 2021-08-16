Afganistan'da büyük kaos: Havalimanında birbirlerini ezdiler

Gani, paylaşımında "Bugün zor bir seçimle karşı karşıya kaldım. Saraya girmek isteyen Taliban'a karşı durmak ya da 20 yıl korumaya adadığım ülkemi terk etmek. Eğer kalsaydım bu, birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil'in yıkılmasına yol açacaktı" dedi.