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Afganistan'da güzellik salonları için süre doldu: 60 bin kadın işsiz kalacak

Afganistan'da Taliban yönetiminin güzellik salonlarının kapatılması için verdiği süre doldu. Bu iş yerlerinin kapatılmasıyla yaklaşık 60 bin kadın işsiz kalacak.

Afganistan'da güzellik salonları için süre doldu: 60 bin kadın işsiz kalacak - Resim: 1

Güzellik salonları kapatıldı. Dükkanlar boşaltıldı. Afganistan'da Taliban yönetiminin  güzellik salonlarının kapatılması için verdiği bir aylık  süre doldu. Sürenin dolmasıyla dükkanlar kapatıldı.

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Afganistan'da güzellik salonları için süre doldu: 60 bin kadın işsiz kalacak - Resim: 2

Kepenk kapatan dükkanların sayısının 12 bini bulduğu belirtiliyor. 60 binden fazla kadının işsiz kaldığı tahmin ediliyor.

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Afganistan'da güzellik salonları için süre doldu: 60 bin kadın işsiz kalacak - Resim: 3

2021'de iktidarı ele geçiren Taliban, daha önce de kadınların toplumdaki rolünü kısıtlayan adımlar atmıştı.

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Afganistan'da güzellik salonları için süre doldu: 60 bin kadın işsiz kalacak - Resim: 4

Kadınlara başlarını kapatma ve kapalı kıyafetler giyme zorunluluğu getirilmişti.

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