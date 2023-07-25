Afganistan'da güzellik salonları için süre doldu: 60 bin kadın işsiz kalacak
Afganistan'da Taliban yönetiminin güzellik salonlarının kapatılması için verdiği süre doldu. Bu iş yerlerinin kapatılmasıyla yaklaşık 60 bin kadın işsiz kalacak.
Güzellik salonları kapatıldı. Dükkanlar boşaltıldı. Afganistan'da Taliban yönetiminin güzellik salonlarının kapatılması için verdiği bir aylık süre doldu. Sürenin dolmasıyla dükkanlar kapatıldı.
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Kepenk kapatan dükkanların sayısının 12 bini bulduğu belirtiliyor. 60 binden fazla kadının işsiz kaldığı tahmin ediliyor.
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2021'de iktidarı ele geçiren Taliban, daha önce de kadınların toplumdaki rolünü kısıtlayan adımlar atmıştı.
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Kadınlara başlarını kapatma ve kapalı kıyafetler giyme zorunluluğu getirilmişti.
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