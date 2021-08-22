Afganistan'dan tahliye edilen bir kadın ABD uçağında doğum yaptı
Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından yaşanan kaos devam ederken ortaya korkunç görüntüler çıkıyor.
fganistan'dan tahliye edilen bir kadının, ABD'nin askeri uçağında bebeğini dünyaya getirdiği bildirildi.
Kadının uçuş sırasında düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilen açıklamada, pilotun kabin basıncını yükseltmek için alçalmaya karar verdiği, bu sayede annenin hayatının kurtarıldığı aktarıldı.
Açıklamada, kimliği açıklanmayan kadının Ramstein Hava Üssü'ne indikten hemen sonra uçakta bir kız bebek dünyaya getirdiği, anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu kaydedildi.
TALİBAN'DAN PENÇŞİR'E ÇAĞRI
Taliban, Pencşir'de ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud liderliğindeki direnişçilerle savaş istemidiğini söyledi.
Açıklamayı Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dimitri Zirnov yaptı.
Zirnov, Taliban'ın siyasi kanadından üst düzey bir ismin Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği aracılığıyla Pencşir'deki direnişçilere mesaj gönderdiğini söyledi. Taliban'ın bölgede kan dökülmeden siyasi bir uzlaşıya varılması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.
Diğer taraftan, Taliban kendisine bağlı özel kuvvet askerleri olduğu iddiasıyla propaganda görüntüleri paylaştı.
Zabul bölgesinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde beyaz üniformalı askerlerin Taliban bayrakları altında ellerindeki Amerikan menşeili silahlarla geçit töreni yaptığı görülüyor.