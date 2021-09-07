Afganistan'dan Türkiye'ye ''İyi ki Atatürk'ümüz varmış'' dedirten görüntü

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20 yılın ardından ABD’nin çekilmesiyle Taliban kontrolüne giren Afganistan'da üniversite eğitimi, erkek ve kız öğrencilerin bir sınıfın ortasında bir perdeyle ayrılmasıyla yeniden başladı. Kabil’deki İbni Sina Üniversitesi'nde eğitime başlayan kız ve erkek öğrencilerin, sınıfta otururken aralarında bulunan perde dikkat çekti.
Amerika Birleşik Devletleri’nin 20 yılın ardından ülkeden çekilmesiyle Taliban kontrolüne geçen Afganistan’da eğitim yeniden başladı.
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Ülkede başlayan akademik yıl ile ilgili paylaşılan fotoğraflarda ise, kız ve erkek öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflarda perde ile ayrıldıkları görüldü.
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Kabil’de yer alan İbni Sina Üniversitesi’nde paylaşılan fotoğraflarda, kız ve erkek öğrencilerin birbirlerinden ayrı şekilde oturarak eğitim aldıkları görülürken, aralarındaki perde dikkat çekti.
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Taliban, geçtiğimiz ay ABD’nin ülkeden çekilmesiyle yönetimi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, kadınların haklarının korunacağını ve üniversite eğitimi görebileceklerini belirtmişti.
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