Afganistan'ın kadın genç futbol takımı Pakistan'da
Taliban'ın Afganistan'da yönetimi devralmasının ardından hayatlarının tehlikede olduğunu açıklayan Afgan genç kadın futbol takımının üyeleri Pakistan'a ulaştı.
SİYASİ SIĞINMA TALEBİNDE BULUNACAKLAR
Afganistan'ın kadın genç futbol takımının oyuncuları Pakistan'a vardı. Sporcuların, yeni Taliban hükümeti altında kadın sporcuların durumuyla ilgili endişeler nedeniyle, üçüncü ülkelerde siyasi sığınma talebinde bulunacakları açıklandı.
Üst düzey Pakistan Futbol Federasyonu yetkilisi Umar Zia, çeşitli altyapı takımlarının kadın oyuncuları, antrenörleri ve aile üyeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 81 kişinin Torkham sınır kapısından Pakistan'a ulaştığını söyledi. Zia, 34 kişinin daha Pakistan’a geleceğini belirtti.
Pakistanlı yetkililer, federasyonun Lahor'daki ofisine gelen sporcuları kırmızı çiçeklerle karşıladı.
Zia, kadın futbolcuların üçüncü ülkelere sığınma başvurusu yapmadan önce sıkı güvenlik önlemleri altında kalacaklarını söyledi.
Zia, "Birkaç uluslararası kuruluş onları İngiltere, ABD ve Avustralya da dahil olmak üzere başka bir ülkeye yerleştirmek için çalıştığı için 30 gün sonra başka bir ülkeye geçecekler" diye konuştu.
Bununla birlikte, Barış İçin Futbol adlı uluslararası örgüt de kadınların Afganistan'dan ayrılıp Pakistan'a ulaşmalarına yardımcı oldu. Kadın futbolcuların kaçısının, Taliban'ın bir ay önce ülkeyi ele geçirmesinden bu yana, Afgan aydınlarının ve kamuoyundaki figürlerin göçünün bir sembolü olduğu belirtildi.
Taliban'ın kültür komisyonu başkan yardımcısı Ahmedullah Wasiq ise "İslam ve İslam Emirliği, kadınların kriket oynamalarına veya çeşitli spor türlerini yapmalarına izin vermiyor" dedi.