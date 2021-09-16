Afganistan'ın kadın genç futbol takımı Pakistan'da

Zia, "Birkaç uluslararası kuruluş onları İngiltere, ABD ve Avustralya da dahil olmak üzere başka bir ülkeye yerleştirmek için çalıştığı için 30 gün sonra başka bir ülkeye geçecekler" diye konuştu.

Bununla birlikte, Barış İçin Futbol adlı uluslararası örgüt de kadınların Afganistan'dan ayrılıp Pakistan'a ulaşmalarına yardımcı oldu. Kadın futbolcuların kaçısının, Taliban'ın bir ay önce ülkeyi ele geçirmesinden bu yana, Afgan aydınlarının ve kamuoyundaki figürlerin göçünün bir sembolü olduğu belirtildi.