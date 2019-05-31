Afrika sıcağı kavuruyor ! Sokaklar boşaldı, plajlar doldu taştı

Mavi bayraklı plajlarda, yerli ve yabancı turistler renkli görüntüler oluşturdu. Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen bazı turistler, gün boyu denizden çıkmadı. Kimileri şemsiye altında şezlonglarında uzanarak denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Heyecan yaşamak isteyenler ise jet ski, deniz paraşütü, muz ve çember gibi su sporları araçlarıyla eğlendi.