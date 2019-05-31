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  3. 31 Mayıs 2019 10:00

Afrika sıcağı kavuruyor ! Sokaklar boşaldı, plajlar doldu taştı

Marmaris'te, Afrika sıcak hava dalgası artan nemle birleşince yerli ve yabancı turistler ile kent sakinlerini bunalttı. Şehir merkezinde sokaklar boşalırken, plaj ile otel havuzları dolup taştı.

Afrika sıcağı kavuruyor ! Sokaklar boşaldı, plajlar doldu taştı

Afrika'dan gelen sıcak havanın etkisini gösterdiği Marmaris'te, şehir merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler, gölgede 36 dereceyi gösterdi.

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Afrika sıcağı kavuruyor ! Sokaklar boşaldı, plajlar doldu taştı

Yüzde 47 nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu şehir merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak ölçüldü. Ana cadde ve sokaklar bunaltıcı hava nedeniyle boşalırken sahil yürüyüş yolları, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışanlarla doldu.

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Afrika sıcağı kavuruyor ! Sokaklar boşaldı, plajlar doldu taştı

Mavi bayraklı plajlarda, yerli ve yabancı turistler renkli görüntüler oluşturdu. Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen bazı turistler, gün boyu denizden çıkmadı. Kimileri şemsiye altında şezlonglarında uzanarak denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Heyecan yaşamak isteyenler ise jet ski, deniz paraşütü, muz ve çember gibi su sporları araçlarıyla eğlendi.

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Afrika sıcağı kavuruyor ! Sokaklar boşaldı, plajlar doldu taştı

Uzunyalı Mevkisi'ndeki sahil yürüyüş yolunda hizmet veren restoran ve kafeteryalar, tavanlarına kurdukları soğuk buhar sistemi ile müşterileri serinletti. Otel havuzları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu.

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