Afrika'da korkutan gelişme! Bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi
Afrika'da en fazla koronavirüs vakası görülen Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüs nedeniyle bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 572 kişi yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 5 bin 940'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 394 bin 948'e çıktı.
Ülkedeki Covid-19 vakalarından 229 bin 175'i iyileşti.
Bugüne kadar toplam 2 milyon 585 bin 474 test yapılan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 572 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 5 bin 940'a yükseldi.
Ülkede corona virüs nedeniyle bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi