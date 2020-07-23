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  3. 23 Temmuz 2020 10:29

Afrika'da korkutan gelişme! Bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi

Afrika'da en fazla koronavirüs vakası görülen Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüs nedeniyle bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi.

Afrika'da korkutan gelişme! Bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 572 kişi yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 5 bin 940'a yükseldi.

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Afrika'da korkutan gelişme! Bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 394 bin 948'e çıktı.

Ülkedeki Covid-19 vakalarından 229 bin 175'i iyileşti.

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Afrika'da korkutan gelişme! Bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi

Bugüne kadar toplam 2 milyon 585 bin 474 test yapılan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 572 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 5 bin 940'a yükseldi.

Ülkede corona virüs nedeniyle bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi

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Afrika'da korkutan gelişme! Bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

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