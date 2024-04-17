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Afrika'dan çöl tozu Türkiye'ye geri geliyor

Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozunun Sahra Çölü üzerinden gelerek Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor.

Afrika'dan çöl tozu Türkiye'ye geri geliyor - Resim: 1

Meteoroloji uzmanları, Türkiye'ye Afrika'dan Sahra Çölü üzerinden taşınan toz bulutlarının önümüzdeki haftalarda etkisini gösterebileceğini belirtti.

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Afrika'dan çöl tozu Türkiye'ye geri geliyor - Resim: 2

Hava kalitesini oldukça düşüren çöl tozlarının içerisinde sahip olduğu besleyici elementler sayesinde tarım için olumlu etki yarattığı açıklandı.

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Afrika'dan çöl tozu Türkiye'ye geri geliyor - Resim: 3

Daha önce Türkiye, Sahra Çölü'nden taşınan tozun etkisi altında kaldı.

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Afrika'dan çöl tozu Türkiye'ye geri geliyor - Resim: 4

Kalp ve akciğer hastalığı olanları olumsuz etkilediği belirtilen çöl tozlarına karşı mümkün olduğu kadar süreyle maske takarak korunabileceği belirtildi.

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