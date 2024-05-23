Afrikalı çay işçileri gündem olmuştu: Hepsi sınır dışı edilecek

Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren Senegalli işçilerin günlük ücretinin en az 2 bin TL olduğu öğrenilirken, çevreleri tarafından da sevilen Senegalli çay işçileri basında çıkan görüntülerinin ardından kaçak çalıştıkları belirlenerek çalışmalarına izin verilmedi.