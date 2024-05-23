Afrikalı çay işçileri gündem olmuştu: Hepsi sınır dışı edilecek
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadı yapan Afrikalı işçilerin kaçak çalıştıkları ve sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaş çay sezonunun birinci sürgün döneminin başlamasıyla üreticiler geçtiğimiz günlerde çay bahçelerine girdi.
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Geçmiş yıllarda Gürcistan’dan gelen işçilerle gerçekleştirilen çay toplama işlemlerinde son yıllarda çalışkanlıkları nedeniyle özellikle Afrika'dan ve daha çok da Senegal’den gelen işçiler tercih edilmeye başlandı.
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Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren Senegalli işçilerin günlük ücretinin en az 2 bin TL olduğu öğrenilirken, çevreleri tarafından da sevilen Senegalli çay işçileri basında çıkan görüntülerinin ardından kaçak çalıştıkları belirlenerek çalışmalarına izin verilmedi.
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