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Afrikalı çay işçileri gündem olmuştu: Hepsi sınır dışı edilecek

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadı yapan Afrikalı işçilerin kaçak çalıştıkları ve sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İHA
Afrikalı çay işçileri gündem olmuştu: Hepsi sınır dışı edilecek - Resim: 1
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Afrikalı çay işçileri gündem olmuştu: Hepsi sınır dışı edilecek - Resim: 2

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaş çay sezonunun birinci sürgün döneminin başlamasıyla üreticiler geçtiğimiz günlerde çay bahçelerine girdi. 

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Afrikalı çay işçileri gündem olmuştu: Hepsi sınır dışı edilecek - Resim: 3

Geçmiş yıllarda Gürcistan’dan gelen işçilerle gerçekleştirilen çay toplama işlemlerinde son yıllarda çalışkanlıkları nedeniyle özellikle Afrika'dan ve daha çok da Senegal’den gelen işçiler tercih edilmeye başlandı. 

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Afrikalı çay işçileri gündem olmuştu: Hepsi sınır dışı edilecek - Resim: 4

Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren Senegalli işçilerin günlük ücretinin en az 2 bin TL olduğu öğrenilirken, çevreleri tarafından da sevilen Senegalli çay işçileri basında çıkan görüntülerinin ardından kaçak çalıştıkları belirlenerek çalışmalarına izin verilmedi. 

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