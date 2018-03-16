Afrin artık çok yakın ! Hendekler görüldü...
AFrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO güçleri kente 750 metre mesafede duruyor.
Afrin’de devam eden ‘Zeytin Dalı’ harekatında artık sona gelindi. TSK ve ÖSO güçleri kente 750 metre mesafede duruyor. Afrin kent merkezi girişinde ise teröristlerin hendekler kazdığı ve toprak siperler oluşturduğu görüldü.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen ve hakim tepeleri kuşatılan Afrin kent merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu güçleri 750 metre mesafede duruyor. Ellerin tetikte olduğu sınır hattında Afrin kent merkezi girişinde ise teröristlerin hendekler kazdığı ve toprak siperler oluşturduğu görüldü.
TSK ve ÖSO güçleri sınır güvenliğinin sağlanması ve Afrin’in terör örgütlerinden arındırılması için geçen 20 Ocak günü Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında TSK ve ÖSO güçleri havadan ve karadan ateş altına aldığı terör örgütü denetimindeki köy ve stratejik noktaları operasyonlarla özgürleştirdi.
Harekatın 50’nci gününde Afrin kent merkezini gören hakim tepeleri kuşatan ve buralarda konuşlanan TSK ve ÖSO güçleri, ilerleyişini sürdürüyor. Kent merkezini gören hakim tepelerde üslenen TSK ve ÖSO güçleri zaman zaman havan ve roketli saldırıları da anında teröristlerin bulunduğu bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alarak püskürtüyor.