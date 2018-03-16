Afrin artık çok yakın ! Hendekler görüldü...

TSK ve ÖSO güçleri sınır güvenliğinin sağlanması ve Afrin’in terör örgütlerinden arındırılması için geçen 20 Ocak günü Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında TSK ve ÖSO güçleri havadan ve karadan ateş altına aldığı terör örgütü denetimindeki köy ve stratejik noktaları operasyonlarla özgürleştirdi.