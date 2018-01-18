Afrin için hazır kıta emir bekliyorlar
Suriye'nin Azez kentinde bulunan Özgür Suriye Ordusu güçleri, Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna odaklandı. ÖSO güçleri, hazır kıta şekilde beklediklerini ve Türkiye'nin harekatı başlatmasıyla Afrin'in teröristlerden arındırılmasında görev alacaklarını söyledi. (DHA)
Kilis'in karşısında bulunan ve Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile çevresindeki terör unsurlarından temizlenen Azez'de, kontrolü elinde bulunduran ÖSO güçleri ile kentte yaşayan siviller komşu kent olan Afrin'e olası operasyonun başlamasını bekliyor.
Türkiye'nin başlatacağı operasyona destek olacağını açıklayan ÖSO bileşeni gruplar ise teyakkuz durumunda olduklarını ve kendilerine sinyal verilmesi ile tüm güçlerin PYD'ye karşı savaşacağını bildirdi.