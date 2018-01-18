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  3. 18 Ocak 2018 11:55

Afrin için hazır kıta emir bekliyorlar

Afrin için hazır kıta emir bekliyorlar

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Özgür Suriye Ordusu güçleri, Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna odaklandı. ÖSO güçleri, hazır kıta şekilde beklediklerini ve Türkiye'nin harekatı başlatmasıyla Afrin'in teröristlerden arındırılmasında görev alacaklarını söyledi. (DHA)

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Afrin için hazır kıta emir bekliyorlar

Kilis'in karşısında bulunan ve Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile çevresindeki terör unsurlarından temizlenen Azez'de, kontrolü elinde bulunduran ÖSO güçleri ile kentte yaşayan siviller komşu kent olan Afrin'e olası operasyonun başlamasını bekliyor.

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Afrin için hazır kıta emir bekliyorlar

Türkiye'nin başlatacağı operasyona destek olacağını açıklayan ÖSO bileşeni gruplar ise teyakkuz durumunda olduklarını ve kendilerine sinyal verilmesi ile tüm güçlerin PYD'ye karşı savaşacağını bildirdi.

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Afrin için hazır kıta emir bekliyorlar

Fırat Kalkanı Harekatı ile yaşamın normale dönmeye başladığı ve altyapı yenileme çalışmalarının sürdüğü Azez'de, son günlerde insanlar Türkiye'nin düzenleyeceği Afrin operasyonuna odaklanmış durumda.

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