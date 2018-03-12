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  3. 12 Mart 2018 22:41

Afrin'de peş peşe zaferler ! Köyler alındı

TSK ve ÖSO'nun başlattığı Afrin Harekatı'nda köylerdeki teröristler böyle vuruldu.

Afrin'de peş peşe zaferler ! Köyler alındı

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afirin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Celeme köyü, kuzeyinde Bülbül beldesine bağlı Hapol ve Berlane Kuy köyleri ile kuzeybatıda Şeran beldesine bağlı Küçük Karkin köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

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Afrin'de peş peşe zaferler ! Köyler alındı

TSK ve ÖSO birlikleri sabah saatlerinde ilçe merkezine bağlı Kibar köyü ile güneybatısında Cinderes beldesine bağlı Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini ele geçirmişti.

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Afrin'de peş peşe zaferler ! Köyler alındı

Böylece gün içinde teröristlerden kurtarılan köy sayısı 8'e yükseldi.

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Afrin'de peş peşe zaferler ! Köyler alındı

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 159'i köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 197 bölgeyi kontrolü altına aldı

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