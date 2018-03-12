Afrin'de peş peşe zaferler ! Köyler alındı

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 159'i köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 197 bölgeyi kontrolü altına aldı