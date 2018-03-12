Afrin'de peş peşe zaferler ! Köyler alındı
TSK ve ÖSO'nun başlattığı Afrin Harekatı'nda köylerdeki teröristler böyle vuruldu.
Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afirin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Celeme köyü, kuzeyinde Bülbül beldesine bağlı Hapol ve Berlane Kuy köyleri ile kuzeybatıda Şeran beldesine bağlı Küçük Karkin köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.
TSK ve ÖSO birlikleri sabah saatlerinde ilçe merkezine bağlı Kibar köyü ile güneybatısında Cinderes beldesine bağlı Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini ele geçirmişti.