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  3. 25 Mart 2018 12:13

Afrin'de teröristlerin yer altı hastanesi bulundu

TSK ve ÖSO'nun arama tarama faaliyetleri yürüttüğü Afrin'de, teröristlerin tedavi edildiği tam teşekküllü hastane ortaya çıkarıldı.

Afrin'de teröristlerin yer altı hastanesi bulundu

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı. Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu.

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Afrin'de teröristlerin yer altı hastanesi bulundu

Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları halkın evlerine güvenliği dönüşünü sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Afrin'de teröristlerin yer altı hastanesi bulundu

Bu kapsamda arama-tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçik, teröristlerin ilçede kullandıkları binaları tek tek ortaya çıkarıyor.

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Afrin'de teröristlerin yer altı hastanesi bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçenin kuzeybatısındaki hastanede yaptıkları aramada Zeytin Dalı Harekatı sırasında vurulan teröristlerin tedavi edildikleri bölümü buldu.

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