Afrin'de teröristlerin yer altı hastanesi bulundu
TSK ve ÖSO'nun arama tarama faaliyetleri yürüttüğü Afrin'de, teröristlerin tedavi edildiği tam teşekküllü hastane ortaya çıkarıldı.
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı. Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu.
Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları halkın evlerine güvenliği dönüşünü sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda arama-tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçik, teröristlerin ilçede kullandıkları binaları tek tek ortaya çıkarıyor.