Afrin'de teröristlerin yer altı hastanesi bulundu

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı. Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu.

