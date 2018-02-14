Afrin'de yasaklı anti-personel mayınları ele geçirildi
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgelerde Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda anti-personel mayını ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda anti-personel mayını ele geçirildi.
HAREKATIN BAŞLADIĞI GÜNDEN BU YANA ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
TSK tarafından Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürdürülüyor. Sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyeti gözeten TSK, harekatın başladığı 20 Ocak'tan bu yana teröristlerce kullanılan çok sayıda muhtelif tipte silah, mühimmat, araç ve gereç ele geçirdi.
OTTAWA ANTLAŞMASI İLE YASAKLANAN ANTİ-PERSONEL MAYINI BULUNDU
Terör örgütlerinden 10-12 Şubat tarihlerinde temizlenen bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok miktarda anti-personel mayını da bulundu.
BÖLGEDE YAŞAYAN SİVİLLERİ DE TEHDİT EDİYOR
Tespiti zor olan anti-personel mayınları, bölgede yaşayan sivilleri tehdit ediyor. TSK ve ÖSO birliklerine, yasaklanan söz konusu mayınla zayiat verdirmeyi hedefleyen kanlı örgütün, insani hiçbir hassasiyeti olmadığı da bir kez daha ortaya çıkmış oldu.