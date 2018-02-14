Afrin'de yasaklı anti-personel mayınları ele geçirildi

HAREKATIN BAŞLADIĞI GÜNDEN BU YANA ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ



TSK tarafından Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürdürülüyor. Sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyeti gözeten TSK, harekatın başladığı 20 Ocak'tan bu yana teröristlerce kullanılan çok sayıda muhtelif tipte silah, mühimmat, araç ve gereç ele geçirdi.