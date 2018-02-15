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  3. 15 Şubat 2018 13:30

Afrin'e bombardıman başladı !

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'deki terör mevzilerini topçu birliklerince ateş altına aldı.

Afrin'e bombardıman başladı !

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı. CNNTürk ise sınırdan 8 kilometre ileride cephe hattını görüntüledi.

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Afrin'e bombardıman başladı !

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

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Afrin'e bombardıman başladı !

Harekat kapsamında Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı. Bölgeden zaman zaman dumanlar yükseldi.

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Afrin'e bombardıman başladı !

Sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı da devam etti.

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