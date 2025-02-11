Afyonkarahisar'da büyük yangın

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan plastik ve ahşap ürünlerin bir anda alev almasıyla çıkan yangında alevler ve dumanlar metrelerce yükseğe çıkarken, yangına 60’a yakın itfaiye aracı ve 150 personelin müdahale ediyor.