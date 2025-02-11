Afyonkarahisar'da büyük yangın
Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alev topuna dönerken, alevler geceyi gündüze çevirdi...
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
1 / 7
Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan plastik ve ahşap ürünlerin bir anda alev almasıyla çıkan yangında alevler ve dumanlar metrelerce yükseğe çıkarken, yangına 60’a yakın itfaiye aracı ve 150 personelin müdahale ediyor.
2 / 7
Dron ile havadan çekilen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
3 / 7
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, ekipler alevlerin sardığı fabrikanın bahçesine girdi.
4 / 7