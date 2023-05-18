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Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti

İstanbul'da bir bölümü çürüyen ağaç altındaki ATM kabininin üzerine düştü. Ağacın düşmesine rağmen ATM’de işlemini sürdüren vatandaşlar ise şaşkınlık yarattı.

Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti - Resim: 1

İstanbul Avcılar'da bir bölümü çürüyen dut ağacı gürültü ile 4 ATM kabininin üzerine düştü.

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Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti - Resim: 2

DHA'nın haberine göre ağacın düşmesine rağmen ATM’de işlemini sürdüren bir adamın kartını almaya çalıştığı, bazı müşterilerin de üzerinde ağaç gövdesi görmelerine rağmen gelip para çektiği görüldü.

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Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti - Resim: 3

Merkez Mahallesi’nde Atatürk Parkı’nın hemen yanında bulunan ATM kabininin yanındaki en az 100 yıllık olduğu belirtilene dut ağacı dün öğle saatlerinde büyük görüntü ile kırıldı.

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Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti - Resim: 4

Ağacın kırılan bölümü hemen yandaki ATM kabinlerinin üzerine düştü. Bu sırada işleme yapan bir müşterinin soğukkanlığını bozmayarak kartı ile işlem yaptığı belirtildi. 

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