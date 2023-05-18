Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti
İstanbul'da bir bölümü çürüyen ağaç altındaki ATM kabininin üzerine düştü. Ağacın düşmesine rağmen ATM’de işlemini sürdüren vatandaşlar ise şaşkınlık yarattı.
İstanbul Avcılar'da bir bölümü çürüyen dut ağacı gürültü ile 4 ATM kabininin üzerine düştü.
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DHA'nın haberine göre ağacın düşmesine rağmen ATM’de işlemini sürdüren bir adamın kartını almaya çalıştığı, bazı müşterilerin de üzerinde ağaç gövdesi görmelerine rağmen gelip para çektiği görüldü.
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Merkez Mahallesi’nde Atatürk Parkı’nın hemen yanında bulunan ATM kabininin yanındaki en az 100 yıllık olduğu belirtilene dut ağacı dün öğle saatlerinde büyük görüntü ile kırıldı.
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Ağacın kırılan bölümü hemen yandaki ATM kabinlerinin üzerine düştü. Bu sırada işleme yapan bir müşterinin soğukkanlığını bozmayarak kartı ile işlem yaptığı belirtildi.
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