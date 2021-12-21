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  4. Ağaçla evlenen kadın, birinci evlilik yıldönümlerini kutladı

Ağaçla evlenen kadın, birinci evlilik yıldönümlerini kutladı

Ağaçla evlenen iki çocuk annesi Kate Cunningham, ilk evlilik yıldönümlerini kutlarken ilişkilerinin ilk günkü heyecanında olduğunu belirtti.

Sevgilisi ve çocuklarını evde bırakarak hafta 4-5 kez eşini ziyaret ettiğini dile getiren Cunningham, sevgisinin her geçen gün daha çok büyüdüğünü anlattı.

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Birlikteliklerinin hayatını daha iyi yönde değiştirdiğini ve sevgilisinin ilişkilerinde bir zorluk çıkartmadığını dile getirdi.

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Birlikteliklerinin hayatını daha iyi yönde değiştirdiğini ve sevgilisinin ilişkilerinde bir zorluk çıkartmadığını dile getirdi.

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"Ağaçlar da insanlar gibi aslında. Onların da enerjileri ve etrafında bulunan şeylerle bağ kurma kapasiteleri var" dedi.

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