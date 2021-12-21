Ağaçla evlenen kadın, birinci evlilik yıldönümlerini kutladı
Ağaçla evlenen iki çocuk annesi Kate Cunningham, ilk evlilik yıldönümlerini kutlarken ilişkilerinin ilk günkü heyecanında olduğunu belirtti.
Sevgilisi ve çocuklarını evde bırakarak hafta 4-5 kez eşini ziyaret ettiğini dile getiren Cunningham, sevgisinin her geçen gün daha çok büyüdüğünü anlattı.
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Birlikteliklerinin hayatını daha iyi yönde değiştirdiğini ve sevgilisinin ilişkilerinde bir zorluk çıkartmadığını dile getirdi.
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Birlikteliklerinin hayatını daha iyi yönde değiştirdiğini ve sevgilisinin ilişkilerinde bir zorluk çıkartmadığını dile getirdi.
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"Ağaçlar da insanlar gibi aslında. Onların da enerjileri ve etrafında bulunan şeylerle bağ kurma kapasiteleri var" dedi.
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