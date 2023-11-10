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Ağaçları kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu

Günün içimizi ısıtan haberi Artvin'den geldi... Artvinli bir girişimci hayalini kurduğu restoranını açmak için ağaçları kesmeye kıyamayınca bulduğu çözümle büyük alkış aldı.

Ağaçları kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu - Resim: 1

Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Selahattin Alkan hayalini kurduğu restoranı için arazisinde bulunan ağaçları kesmeye kıyamayınca ağaçların üzerine baraka ve kamelya yaparak köprü eşliğinde restoranına dahil etti.

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Ağaçları kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu - Resim: 2

İlçeye bağlı Musazade mahallesinde yaşayan Selahattin Alkan’ın arazisinde bulunan ağaçları kesmemek için tasarladığı restoran görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Ağaçları kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu - Resim: 3

İlçeye 1 kilometre uzaklıkta bulunan, 215 metrekarelik alanda yapılan restoranının etrafında bulunan 5 ağaç, üzerine yapılan baraka ve kamelyalarla restorana dahil edildi.

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Ağaçları kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu - Resim: 4

Halat yardımıyla yapılan köprüler eşliğinde, ağaçlardaki bölmelere geçilebilirken, isteyen müşteriler yemeklerini ağaçların üzerinde bulunan kamelyalarda yiyebiliyor. Restoranın ağaçlı bölümünü kullanmak isteyenler, önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.

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