Ağaçları kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu
Günün içimizi ısıtan haberi Artvin'den geldi... Artvinli bir girişimci hayalini kurduğu restoranını açmak için ağaçları kesmeye kıyamayınca bulduğu çözümle büyük alkış aldı.
Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Selahattin Alkan hayalini kurduğu restoranı için arazisinde bulunan ağaçları kesmeye kıyamayınca ağaçların üzerine baraka ve kamelya yaparak köprü eşliğinde restoranına dahil etti.
İlçeye bağlı Musazade mahallesinde yaşayan Selahattin Alkan’ın arazisinde bulunan ağaçları kesmemek için tasarladığı restoran görenleri kendine hayran bırakıyor.
İlçeye 1 kilometre uzaklıkta bulunan, 215 metrekarelik alanda yapılan restoranının etrafında bulunan 5 ağaç, üzerine yapılan baraka ve kamelyalarla restorana dahil edildi.
Halat yardımıyla yapılan köprüler eşliğinde, ağaçlardaki bölmelere geçilebilirken, isteyen müşteriler yemeklerini ağaçların üzerinde bulunan kamelyalarda yiyebiliyor. Restoranın ağaçlı bölümünü kullanmak isteyenler, önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.