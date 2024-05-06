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Ağır hasarlı binada merak uyandıran görüntü

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören binanın altında bulunan 2 buçuk metre uzunluğundaki sütun merak uyandırdı.

Kaynak: İHA
Ağır hasarlı binada merak uyandıran görüntü - Resim: 1
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Ağır hasarlı binada merak uyandıran görüntü - Resim: 2

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’ın yüzlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı biliniyor. Depremle birlikte binaların altında gizlenen tarihi eserler ve yapılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. 

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Ağır hasarlı binada merak uyandıran görüntü - Resim: 3

Antakya ilçesi Sofular Mahallesi’nde 2 katlı ağır hasarlı binanın altında bulunan 2 buçuk metre uzunluğunda, 70 santimetre çapındaki devasa sütun vatandaşların dikkatini çekti. 

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Ağır hasarlı binada merak uyandıran görüntü - Resim: 4

Vatandaşlar tarafından yapılan araştırmalarda 2 bin yıllık bir yapı olduğu düşünülen sütun için resmi kurumlara gerekli başvurular yapıldı. Merak uyandıran sütunun geçmişinin ortaya çıkmasını isteyen bölge halkı, devasa yapının koruma altına alınmasını talep ediyor.

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