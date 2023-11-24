Ağır hasarlı binanın duvarından ''cinayet aleti'' çıktı

Kabın, inşaat sürecinde şantiyede çalışırken yemek yiyen işçilerin fark etmeden kalıbın içinde unuttuğu bir parça olabileceğini söyleyen Aksungur, şu ifadeleri kullandı:

“Bu hatıl binada taşıyıcı eleman değil. Bunlar sadece pencerenin üzerine örülecek perde duvarı tutmak için yapılan, içerisinde 4 demir olan bir elemandır. Binanın taşıyıcı unsuruyla alakası yoktur. Böyle bir manzarayla daha önce karşılaşmadım. Şantiyede çalışan işçiler menemen yapmışlardır ya da birisi muziplik olsun diye bırakmıştır veya başka bir grup farkında olmadan pencerenin üzerine koymuştur. Denetimler daha sıkı yapılmalı. Planlama, projelendirme ve yapım sürecinde denetim çok önemlidir. Bu üçlü sacayağından birinin halkası kırılırsa bu yıkımlar kaçınılmaz olur.”