Ağır hasarlı cami böyle çöktü
Depremin vurduğu Hatay’da ağır hasarlı cami, yıkım esnasında çöktü. İş makinesinin dokunuşuyla caminin yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Kırıkhan ilçesinde hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor.
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Kırıkhan ilçesi Cumhuriyetin Mahallesi’nde bulunan ağır hasarlı Merkez Ulucami’de ekipler tarafında iş makinesiyle yıkıldı. Operatörün hasar verdiği cami, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkım anı; cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
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