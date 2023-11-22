Ağır hasarlı cami böyle çöktü

Kırıkhan ilçesi Cumhuriyetin Mahallesi’nde bulunan ağır hasarlı Merkez Ulucami’de ekipler tarafında iş makinesiyle yıkıldı. Operatörün hasar verdiği cami, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkım anı; cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.