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  4. Ağızlarında sigara, üstleri çıplak... Mezbahada iğrenç görüntüler

Ağızlarında sigara, üstleri çıplak... Mezbahada iğrenç görüntüler

Adana'da bir mezbahada üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesen çalışanların görüntüleri pes dedirtti.

Ağızlarında sigara, üstleri çıplak... Mezbahada iğrenç görüntüler - Resim: 1

Merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi’nde bulunan bir mezbahada çekilen görüntüler şok etti.

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Ağızlarında sigara, üstleri çıplak... Mezbahada iğrenç görüntüler - Resim: 2

Üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenler pes dedirtti. 

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Ağızlarında sigara, üstleri çıplak... Mezbahada iğrenç görüntüler - Resim: 3

Hijyenik olmayan ortamlarda kesilen tavukların daha sonra kent genelinde birçok yerde satıldığı öğrenildi.

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Ağızlarında sigara, üstleri çıplak... Mezbahada iğrenç görüntüler - Resim: 4

Tavuk kesim sırasında kendilerini görüntüleyenleri fark edenler bir de oyun havası açıp oynadı. 

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