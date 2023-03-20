Ağrı Dağı buluttan şapkasını taktı

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırına da yakın olan ve bu ülkelerde de doyumsuz manzaralar sunan Ağrı Dağı'nı her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, dağ dünyaca ünlü dağcıların tırmanışına da ev sahipliği yapıyor.