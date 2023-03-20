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Ağrı Dağı buluttan şapkasını taktı

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, zirvesindeki şapkayı andıran dairesel şekille görenler için güzel bir manzara oluşturdu.

Ağrı Dağı buluttan şapkasını taktı - Resim: 1

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yüksekliği nedeniyle Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen, çevresinde kar ve sisin eksik olmadığı, efsanelere de konu olan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın zirvesinde oluşan bulut tabakası, şapkayı andıran haliyle adeta kartpostallık bir görüntüye büründü.

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Ağrı Dağı buluttan şapkasını taktı - Resim: 2

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırına da yakın olan ve bu ülkelerde de doyumsuz manzaralar sunan Ağrı Dağı'nı her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, dağ dünyaca ünlü dağcıların tırmanışına da ev sahipliği yapıyor.

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Ağrı Dağı buluttan şapkasını taktı - Resim: 3

 Zirvesinde dört mevsim kar eksik olmayan Ağrı Dağı'na gelen gezginler ve fotoğraf sanatçıları, manzarayı görüntülemek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

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Ağrı Dağı buluttan şapkasını taktı - Resim: 4
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