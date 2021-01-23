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  3. 23 Ocak 2021 13:20

Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Eren Operasyonlarının Tendürek ve Lice'den sonra Ağrı Dağında başlatıldığını açıkladı. Eren-3 Ağrı Dağı operasyonunda bin 040 personel görev aldı.

Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 'Eren-3 Ağrı Dağı' operasyonu başlatıldı. 

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Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 040 personel, 59 operasyonel tim görev aldı. 

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Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren operasyonları halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.

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Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı

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