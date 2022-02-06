Ağrı Dağı'nda ölümle burun buruna geldiler

Dağda olumsuz hava şartları nedeniyle zirveye çıkamayan ve zor anlar yaşayan dağcılar, bölgede tırmanış yaptıktan sonra inişe geçen Türkiye Dağcılık Federasyonu Batman Temsilcisi Emrullah Girgin ile Ahmet Kara ve Burak Polat tarafından kurtarıldı.