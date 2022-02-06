  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ağrı Dağı'nda ölümle burun buruna geldiler

Ağrı Dağı'nda ölümle burun buruna geldiler

İran'dan Türkiye'ye gelen 6'sı kadın 24 dağcı Ağrı Dağı tırmanışında ölümden döndü. 4 bin 200 metrede mahsur kalan dağcılar Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından kurtarıldı.

Ağrı Dağı'nda ölümle burun buruna geldiler - Resim: 1

İran’ın Tebriz kentinden gelen 6’sı kadın 24 dağcı, 3 Şubat günü, 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’na tırmanmaya başladı. İranlı Ali Mirza’nın rehberliğinde 3 bin 100 metredeki ana kampa ulaşan dağcılar, bir gün dinlendikten sonra tırmanışa devam etti.

1 / 7
Ağrı Dağı'nda ölümle burun buruna geldiler - Resim: 2

4 bin 200 metreye kadar ulaşan dağcılar, burada yoğun tipiye yakalandı.

2 / 7
Ağrı Dağı'nda ölümle burun buruna geldiler - Resim: 3

Dağda olumsuz hava şartları nedeniyle zirveye çıkamayan ve zor anlar yaşayan dağcılar, bölgede tırmanış yaptıktan sonra inişe geçen Türkiye Dağcılık Federasyonu Batman Temsilcisi Emrullah Girgin ile Ahmet Kara ve Burak Polat tarafından kurtarıldı.

3 / 7
Ağrı Dağı'nda ölümle burun buruna geldiler - Resim: 4

3 Türk dağcı tırmandıkları yaklaşık 5 bin metre yükseklikten inişe geçtiklerinde tesadüfen İranlı dağcı gruba rastladı.

4 / 7