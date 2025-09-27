Ağrı şikayetiyle gittiği hastane, koltuk değneklerine mahkum kaldı

Ameliyat sonrası hayatının altüst olduğunu belirten B.U., "Beni muayene eden doktor ameliyat kararı verdi. Ameliyata aldı. Ameliyattan çıktığımda bacağım dışarı dönmüştü. 2014'ten beri yanlış ameliyat sonucu engelli kaldım. O günden bu yana hem sağlık hem hukuk mücadelesi veriyorum. 10'dan fazla büyük ameliyat geçirdim. Defalarca osteotomi ve kas ameliyatları oldum. Ancak bacağım işlevini tamamen yitirdi. Elimde imzalı ve kaşeli belgeler olmasına rağmen yıllardır adalet bulamadım. Başvurduğum doktorlar da doktor hatası gerekçesiyle bana bakmak istemediler. Ameliyatımı yapan doktor, eğitim için 1 yıllığına yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Bana bakacak kimse olmadığını söylediğimde, kendi bölümünde çalışan bir doktora emanet ettiğini belirtti. Ancak emanet edildiğim doktor da bana bakmadı. Bir ay bile sürmedi. Sadece MR sonucu için defalarca Dicle Üniversitesine gidip geldim. Beni kabul etmeyince başka doktorlara yöneldim. Fakat onlar da ‘doktor hatası var' diyerek benimle ilgilenmediler'' dedi.