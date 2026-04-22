Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Bazı evlerde hasar var
AFAD verilerine göre, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde bazı köy evleri hasar gördü. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Kaynak: DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.17 sıralarında Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Paniğe neden olan depremin derinliği 13.43 kilometre olarak açıklandı.
1 / 5
DİZGİNKALE VE KUCAK KÖYLERİNDE HASAR MEYDANA GELDİ
Depremde Dizginkale ve Kucak Köyünde bazı evlerde çatlaklar oluştu. Kucak köyünde imam Hayrullah E.'nin evinde hasar meydana geldi.
2 / 5
Köye gelen AFAD ekipleri, duvarı yıkılan evde incelemede bulundu. Kucak Köyü Muhtarı Aşık Sever, deprem sebebiyle bazı evlerde çatlaklar oluştuğunu söyledi. Muhtar Aşık Sever, korkudan evlerine giremediklerini söyledi.
3 / 5
Dizginkale ve Kucak köyünden gelen ihbarlar sonrası AFAD ekipleri, inceleme yapmak üzere bölgeye gitti.
4 / 5