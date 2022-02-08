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  4. Ağrı'da soğuklar metrelerce uzunluğunda sarkıtlar oluşturdu

Ağrı'da soğuklar metrelerce uzunluğunda sarkıtlar oluşturdu

Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle uzun buz sarkıtları oluştu.

Ağrı'da soğuklar metrelerce uzunluğunda sarkıtlar oluşturdu - Resim: 1

Ağrı`da etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle uzun buz sarkıtları oluştu. 

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Ağrı'da soğuklar metrelerce uzunluğunda sarkıtlar oluşturdu - Resim: 2

Murat Nehri`nin, dere ve akarsuların buzla kaplandığı kentte, ev ve iş yerlerinin camları da buz tuttu. 

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Ağrı'da soğuklar metrelerce uzunluğunda sarkıtlar oluşturdu - Resim: 3

Vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle örterek soğuklardan korumaya çalıştı. 

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Ağrı'da soğuklar metrelerce uzunluğunda sarkıtlar oluşturdu - Resim: 4

Ardahan`da da soğuk hava etkisini sürdürüyor. 

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