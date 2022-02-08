Ağrı'da soğuklar metrelerce uzunluğunda sarkıtlar oluşturdu
Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle uzun buz sarkıtları oluştu.
Ağrı`da etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle uzun buz sarkıtları oluştu.
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Murat Nehri`nin, dere ve akarsuların buzla kaplandığı kentte, ev ve iş yerlerinin camları da buz tuttu.
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Vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle örterek soğuklardan korumaya çalıştı.
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Ardahan`da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.
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