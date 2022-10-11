Ağrı'nın kadın muhtarı yaptıklarıyla şaşkına çevirdi: Dua almak bana yetiyor
Ağrılı 27 yaşındaki kadın, köyünün ilk kadın muhtarı olarak yaptıkları hizmetlerle köy halkını sevindiriyor.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine uzak bir köy olan 250 haneli Dalbahçe'de yaşayan Mustafa ve Nubar çiftinin 8'i kız 9 çocuğundan biri olan 27 yaşındaki Meryem Önkür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden 5 yıl önce mezun oldu. Köyüne dönen Önkür, yörede yaşayan kadınlara örnek olmak ve kadınların da muhtarlık yapabileceğini göstermek amacıyla 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen seçimlerde erkek rakiplerini geride bırakarak muhtar seçildi.
Görev yaptığı 3 yıllık süreçte çeşitli sorunlarını çözüme kavuşturduğu köyün sakinleriyle iyi diyaloglar kuran Önkür, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve keyifli vakit geçirmesi için devletin desteğiyle bu yıl köyüne halı saha, hayırseverlerin de desteğiyle park kazandırdı.
''ÇOCUKLAR İLK DEFA HALI SAHAYA AYAK BASTI''
Önkür, halı sahada çocuklar ve köy sakinleriyle maç yapmak için buluştu. İlk defa halı sahaya ayak basan çocuklar, yaşlılar ve kadın muhtarın oynadığı futbol maçı, eğlenceli anlara sahne oldu.
Meryem Önkür, AA muhabirine, köyünü güzelleştirmek için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi. Seçim döneminde çeşitli vaatlerde bulunduğunu, bunları da devlet desteğiyle hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu anlatan Önkür, çocuklara park, gençler için de halı saha sözünü yerine getirdiğini, köy içindeki yollara parke döşenmesi çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.