Ağrı'nın kadın muhtarı yaptıklarıyla şaşkına çevirdi: Dua almak bana yetiyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine uzak bir köy olan 250 haneli Dalbahçe'de yaşayan Mustafa ve Nubar çiftinin 8'i kız 9 çocuğundan biri olan 27 yaşındaki Meryem Önkür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden 5 yıl önce mezun oldu. Köyüne dönen Önkür, yörede yaşayan kadınlara örnek olmak ve kadınların da muhtarlık yapabileceğini göstermek amacıyla 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen seçimlerde erkek rakiplerini geride bırakarak muhtar seçildi.