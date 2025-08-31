Ağustos ayı enflasyon verisi öncesi fiyatı en çok artan ürünler açıklandı

"Ağustos ayında markette 37 ürünün 30'unda fiyat artışı görüldü"

Ağustosta markette birçok üründe fiyat artışının gözlemlendiğini ve sadece bir üründe fiyat değişiminin olmadığını belirten Bayraktar, "Ağustos ayında markette 37 ürünün 30’unda fiyat artışı, 6'sında ise fiyat azalışı görülürken, bir üründe fiyat değişimi olmadı. Ağustos ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 56 ile yeşil fasulye oldu. Yeşil fasulyedeki artışını yüzde 55,4 ile kabak, yüzde 39,7 ile salatalık, yüzde 35,8 ile patlıcan ve yüzde 19,2 ile yumurta takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 9 ile kuru soğan oldu. Soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 6,6 ile domates, yüzde 2,7 ile patates, yüzde 2,3 ile pirinç ve yüzde 1,2 ile sivri biber izledi" dedi.