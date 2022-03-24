Ağzınızın suyu akacak: İşte Osmanlı saray mutfağından en güzel 101 yemek
Osmanlı mutfağında pişirilen yemekler hala dünyanın birçok bölgesinde yayın olarak yapılmakta. İşte Osmanlı mutfağını süsleyen en güzel yemekler...
Kirde Kebabı: Kıtır yufka üzerinde yoğurt ve sebzeli dana kavurma
1 / 103
Ekşili Lohusa Çorbası: Kuzu etli, yumurtalı lezzet ve şifa dolu bir çorba
2 / 103
Vişneli yaprak sarma: Etli sarmaların kralı
3 / 103
Hamsi Tava: Kızartılan hamsiler sirke ve sarımsak sosuyla servis ediliyordu
4 / 103