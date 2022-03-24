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  4. Ağzınızın suyu akacak: İşte Osmanlı saray mutfağından en güzel 101 yemek

Ağzınızın suyu akacak: İşte Osmanlı saray mutfağından en güzel 101 yemek

Osmanlı mutfağında pişirilen yemekler hala dünyanın birçok bölgesinde yayın olarak yapılmakta. İşte Osmanlı mutfağını süsleyen en güzel yemekler...

Ağzınızın suyu akacak: İşte Osmanlı saray mutfağından en güzel 101 yemek - Resim: 1

Kirde Kebabı: Kıtır yufka üzerinde yoğurt ve sebzeli dana kavurma

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Ağzınızın suyu akacak: İşte Osmanlı saray mutfağından en güzel 101 yemek - Resim: 2

Ekşili Lohusa Çorbası:  Kuzu etli, yumurtalı lezzet ve şifa dolu bir çorba

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Ağzınızın suyu akacak: İşte Osmanlı saray mutfağından en güzel 101 yemek - Resim: 3

Vişneli yaprak sarma: Etli sarmaların kralı

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Ağzınızın suyu akacak: İşte Osmanlı saray mutfağından en güzel 101 yemek - Resim: 4

Hamsi Tava: Kızartılan hamsiler sirke ve sarımsak sosuyla servis ediliyordu

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