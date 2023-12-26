''Aha dayıya sor'' sözleriyle meşhur olmuştu: Yıllar sonraki hali şoke etti
Adana'da yıllar önce adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının sorularına "Aha dayıya sor" diyerek yanıt veren genç, son haliyle şaşırttı.
28 Ekim 2015 tarihinde bir polis memurunun çocuğunun 5 lirasını bıçak çekip zorla aldıktan sonra yakalanan Hüseyin T. adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının sorularına soruyla karşılık verip dua kitabı sattığını öne sürmüş, ancak basın mensuplarının dua okumasını istemesi üzerine besmele çekememişti.
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Bu video sosyal medyada en çok izlenen video olmuş, Hüseyin T. aylarca komedi programlarında da yer bulmuştu.
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Yıllar sonra sosyal medya hesabından videolar paylaşan genç, "4 kere hacca gittik geldik" dedi.
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"Aha dayıya sor" sözleriyle viral olan genci yıllar sonra görenler tanıyamadı.
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