Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı boğularak hayatını kaybetti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, denize giren 16 yaşındaki bir çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Boğularak ölen 16 yaşındaki çocuğun Mattia Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 18.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi.
Ailesiyle birlikte denize giren E.S., dalgalara kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk etti. Yaklaşık 1.5 saat süren arama- kurtarma çalışmaları sonunda E.S., su yüzeyinde görüldü.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan E.S., UMKE ekipleri eşliğinde ambulansa taşındı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
