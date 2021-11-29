AIDS aşısı maymunlarda olumlu sonuç verdi

Dünyada yaklaşık 40 milyon kişiyi etkileyen ve henüz kesin tedavisi bulunmayan ve ileri evrelerde AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) kaynaklı ölümlere neden olan HIV virüsüne yönelik aşı çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.