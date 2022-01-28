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  4. AIDS için mRNA umudu: Testler başladı

AIDS için mRNA umudu: Testler başladı

Koronavirüs aşısı geliştiren ABD’li ilaç şirketi Moderna ve Uluslararası AIDS Aşısı Girişimi, mRNA teknolojisini kullanan HIV aşısının insanlarda test edilmeye başlandığını açıkladı.

AIDS için mRNA umudu: Testler başladı - Resim: 1

ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna ve Uluslararası AIDS Aşısı Girişimi (IAVI), mRNA teknolojisi ile geliştirilen HIV aşısının insanlarda test edilmeye başladığını açıkladı.

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AIDS için mRNA umudu: Testler başladı - Resim: 2

NTV'nin haberine göre; Aşı denemesi ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde HIV negatif olan 56 sağlıklı yetişkin arasında gerçekleştirildi.

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AIDS için mRNA umudu: Testler başladı - Resim: 3

Her yıl dünya çapında yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve yaklaşık 40 yıldır bilim insanları tarafından tedavisi üzerine çalışılan HIV ile ilgili daha önce bir aşı geliştirilememişti.

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AIDS için mRNA umudu: Testler başladı - Resim: 4

Koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında mRNA teknolojisi ile geliştirilen aşının ardından, HIV ile mücadelede de söz konusu teknoloji ile geliştirilen aşı, HIV’e karşı çözümün kapısını aralamıştı.

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