Aile apartmanını zehir deposuna çevirmişler: ''Peçeteye sarıp yutuyoruz''
İstanbul Kağıthane'de bekçilerin dikkati sayesinde akaryakıt istasyonunda durdurulan şüphelilerin sakız kutusundan uyuşturucu çıktı. Aile binasının kömürlüğüne yapılan polis baskınında ise 9.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olay, 10 Haziran Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Takibe alınan 25 yaşındaki B.Ö. ve arkadaşı M.K., akaryakıt istasyonu çıkışında sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucuyla yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin ailesiyle yaşadığı binanın kömürlüğünde 9 kilo 525 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Bekçilerin Dikkatli Takibi Zehir Deposunu Çökertti
Olayın fitili, mahalledeki uyuşturucu kullanıcılarından gelen istihbaratı değerlendiren Sadabad Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçilerin B.Ö.'yü yakın takibe almasıyla ateşlendi. Yapılan izleme çalışmalarında, şüphelinin ailesiyle birlikte yaşadığı Hamidiye Mahallesi'ndeki apartmanın kömürlük bölümüne şüpheli ve sık giriş çıkışlar yaptığı tespit edildi.
10 Haziran gecesi saat 01.00 sularında akaryakıt istasyonundan çıkarken durdurulan şüphelilerin üst aramasında ilk ipucu olan 113 gramlık uyuşturucunun sakız kutusunda bulunması, asıl deponun kapısını araladı. Sadabad Suç Araştırma Amirliği ekiplerinin desteğiyle kömürlüğe yapılan ani baskında, sıradan bir bidonun içine gizlenmiş tam 9.5 kilogramlık zehir zulası ortaya çıkarılarak mahalleliyi dehşete düşürdü. B.Ö.'nün, en yakınlarının yaşadığı aile apartmanını adeta bir uyuşturucu deposuna çevirdiği belirlendi.
"Peçeteye Sarıp Yutuyoruz" İtirafı
Şüphelilerin polisteki ilk ifadelerinde, ele geçirilen uyuşturucuyu peçeteye sarıp yuttuklarını söylediği öğrenildi.