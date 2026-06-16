Aile apartmanını zehir deposuna çevirmişler: ''Peçeteye sarıp yutuyoruz''

10 Haziran gecesi saat 01.00 sularında akaryakıt istasyonundan çıkarken durdurulan şüphelilerin üst aramasında ilk ipucu olan 113 gramlık uyuşturucunun sakız kutusunda bulunması, asıl deponun kapısını araladı. Sadabad Suç Araştırma Amirliği ekiplerinin desteğiyle kömürlüğe yapılan ani baskında, sıradan bir bidonun içine gizlenmiş tam 9.5 kilogramlık zehir zulası ortaya çıkarılarak mahalleliyi dehşete düşürdü. B.Ö.'nün, en yakınlarının yaşadığı aile apartmanını adeta bir uyuşturucu deposuna çevirdiği belirlendi.