Aile boyu vahşi cinayet kamerada! Baba ve kızı böyle katlettiler

Olayla ilgili 7’nci duruşma dün Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar H.Y.ve T.Y., SEGBİS üzerinden katıldı. Anne ve oğlu daha önce savunma yaptıkları için herhangi bir savunma yapmadı. Duruşma evraklar incelendikten sonra eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.