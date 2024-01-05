Aile boyu vahşi cinayet kamerada! Baba ve kızı böyle katlettiler
Kocaeli'nde bundan 2,5 yıl önce yaşanan korkunç cinayette bir baba ve kızı aynı apartmanda oturan komşuları tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Korkunç cinayet anına ilişkin kan donduran görüntüler ortaya çıktı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 2021 yılında H.Y.(38) ve annesi T.Y.'in (58), aynı apartmanda oturan komşuları A.A.(52) ve kızı E.A.’yı (25) defalarca kez bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerine DHA ulaştı. Babası ve kız kardeşi öldürülen Ü.A. (30), "Bundan yaklaşık 30 ay önce kız kardeşim ve babam hunharca katledildi. Acımız hala taze, mahkeme bitmediği sürece acımız taze kalacak" dedi.
Olay, 15 Ağustos 2021’de Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. H.Y.ve annesi T.Y. ile daha önce ses, rahatsızlık verme, binaya kamera sistemi kurulması gibi sebeplerle husumetli oldukları aynı apartmanda yaşayan komşuları Avcı ailesi arasında kavga çıktı. İki taraf, birbirine saldırırken, Hakan ve T.Y. karşı aile üyelerinden A.A., eşi F.A. ve kızı E.A.ile kardeşi M.A.'yı binanın kapısını önünde defalarca bıçakladı.
A.A.olay yerinde, 56 yerinden bıçaklanan kızı E.A.da kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti, eşi F.A. ve kardeşi M.A. ise tedavileri sonrası taburcu oldu. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan T.Y. ve H.Y. tutuklanırken, haklarında 'kasten öldürme’ suçundan 2’şer kez müebbet, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 30’ar yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Olayla ilgili 7’nci duruşma dün Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar H.Y.ve T.Y., SEGBİS üzerinden katıldı. Anne ve oğlu daha önce savunma yaptıkları için herhangi bir savunma yapmadı. Duruşma evraklar incelendikten sonra eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.