Aile boyu vurgun çetesi çökertildi: Kurdukları tuzak şeytanın bile aklına gelmez

Operasyon çerçevesinde; kurdukları şirketlerde müşteri temsilcisi gibi çalışan örgüt üyelerinin müşteri temsilcisi gibi davranarak araç satış sitelerine, ya gerçekte var olmayan ya da üzerindeki haciz ilk etapta fark edilemeyecek ticari araç ilanları verdikleri; arayan müşterileri Kocaali'deki plaza ofisine yönlendirerek burada güvenilir firma izlenimi oluşturdukları, plaza önünde sergilenen hacizli 0 km araçlarla güven kazandıkları; noter onayı olmadan proforma fatura ve satış sözleşmeleriyle hayali satışlar yaptıkları, bu satışlar karşılığında kişi başı 2.000-3.000 TL komisyon aldıkları ve bu yöntemle toplam 115 kişinin 150 milyon TL'den fazla dolandırıldığı belirlendi. Şüpheliler hakkında yapılan 1 aylık kapsamlı saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından yakalanmaları maksadıyla; Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sakarya ve İstanbul illerinde toplam 14 şüpheliye yönelik 17 toplam 150 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.