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Aile içi arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan 2 akraba aile arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Kaynak: DHA
Aile içi arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Haydarahmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı.

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Aile içi arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgayı güçlükle kontrol altına alırken, yaralanan 11 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik ve Suruç Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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Aile içi arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Tedaviye alınan yaralılardan M.B. ile kuzeni İ.B., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan 9 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Olay sonrası jandarma hem hastane çevresinde hem de Haydarahmet Mahallesi’nde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Aile içi arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
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