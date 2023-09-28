Aile içi cinnet: Eşini öldürdü, çocuklarını ve komşusunu yaralayıp intihar etti!

Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.Y., İ.Y., A.Y. ile Z.T.'u olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Z.T. ile İ.Y. ve A.Y.'un durumlarının kritik olduğu öğrenildi.