Aile içi cinnet: Eşini öldürdü, çocuklarını ve komşusunu yaralayıp intihar etti!
Gaziantep'te boşanma aşamasındaki bir eş dehşet saçtı. Cinnet getiren zanlı eşini öldürüp, 3 çocuğunu ve komşusunu yaralayıp cami avlısında intihar etti.
Gaziantep'te bir şahıs, evde yaşanan tartışma sonrası boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra 3 çocuğu ve evde bulunan komşusunu yaraladı. Cinnet getiren şahıs, daha sonrasında ise cami avlusunda kafasına sıkarak intihar etti.
İHA'nın haberine göre Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Kanalıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. (38) isimli şahıs ile boşanma aşamasındaki eşi M.Y. (35) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında cinnet getiren A.Y., eline aldığı pompalı tüfekle eşini öldürdükten sonra çocukları B.Y. (16), A.Y. (18) ve İ.Y. (12) ile evde bulunan komşuları Z.T.'u yaraladı. Öfkesine hakim olamayan şahıs, daha sonrasında evin yakınında bulunan Kanalıcı Camii avlusunda kafasına sıkarak intihar etti.
Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.Y., İ.Y., A.Y. ile Z.T.'u olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Z.T. ile İ.Y. ve A.Y.'un durumlarının kritik olduğu öğrenildi.