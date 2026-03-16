Aile içi kavga dehşeti: 15 yaşındaki çocuk babasını ve ağabeyini öldürdü, babaanne yaralandı
Sivas'ta akşam saatlerinde bir apartman dairesinden gelen silah sesleri mahalleyi yasa boğdu. 15 yaşındaki bir çocuğun karıştığı silahlı kavgada baba ve büyük oğlu yaşamını yitirdi, ağır yaralanan babaanne ise hastaneye kaldırıldı.
Sivas, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşanan aile içi trajediyle sarsıldı. Akşam saatlerinde bir daireden gelen silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, içeride dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde baba ve büyük oğlunun olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Aynı kavgada ağır yaralanan babaanne ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Babaannenin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın ardından bölgeyi ablukaya alan Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi olarak 15 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı. Ekiplerin evdeki detaylı olay yeri incelemesi sürerken, trajedinin neden kaynaklandığı ve silahlı kavgaya nelerin yol açtığına dair geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Toplum psikolojisini ve aile içi dinamikleri sarsan bu elim olayla ilgili yeni gelişmeler, emniyetin ve savcılığın yapacağı açıklamalarla netleşecek.