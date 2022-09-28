Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı. Sosyal yardımlara 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edildi. Aile destek programı ile doğalgaz desteklerinde ödeme miktarı da arttı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL’ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL’ye yükseltiyoruz” dedi.
Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.
• Başlangıçta 450 TL – 650 TL olan ödeme tutarı 850 TL – 1.250 TL’ ye yükseltildi.
• ‘Çocuk Destek Bileşeni’ ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.