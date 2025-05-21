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AK Parti binasına taşlı saldırı kamerada

Muğla'nın Fethiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi arıyor.

Kaynak: DHA
AK Parti binasına taşlı saldırı kamerada - Resim: 1

Fethiye’de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulundu. Binanın camı kırılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

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AK Parti binasına taşlı saldırı kamerada - Resim: 2

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı yüzünü maske ile gizleyen şapkalı bir kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. 

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AK Parti binasına taşlı saldırı kamerada - Resim: 3

Güvenlik kamerası görüntülerinde; şüphelinin yürüyerek parti binası önüne geldiği, elindeki taşı binanın camına fırlattığı, ardından taşı yerden alarak tekrar cama attığı görüldü.

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AK Parti binasına taşlı saldırı kamerada - Resim: 4

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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