AK Parti binasına taşlı saldırı kamerada
Muğla'nın Fethiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi arıyor.
Kaynak: DHA
Fethiye’de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulundu. Binanın camı kırılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı yüzünü maske ile gizleyen şapkalı bir kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.
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Güvenlik kamerası görüntülerinde; şüphelinin yürüyerek parti binası önüne geldiği, elindeki taşı binanın camına fırlattığı, ardından taşı yerden alarak tekrar cama attığı görüldü.
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Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
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