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AK Parti ilk kez rakam verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret artışıyla ilgili AK Parti kanadından yeni bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücretle ilgili tahmini rakamı paylaştı.

AK Parti ilk kez rakam verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 1

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Milyonlarca çalışan "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusunu sormaya başladı. İktidar kanadından yapılan açıklamalarda, vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusu yapıldı. 

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AK Parti ilk kez rakam verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise asgari ücretle ilgili olarak, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" demişti. Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada, "İnşallah yılbaşından sonra hem tamamlanan yatırımlarla, hem makroekonomideki iyileşmelerle, hem çalışanların ücretlerinde yapacağımız artışlarla ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız" açıklamasını yapmıştı.

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AK Parti ilk kez rakam verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 3

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret zammıyla ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Çorum'da gazetecilerle bir araya geldi. 

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AK Parti ilk kez rakam verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 4

Gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vedat Demiröz, asgari ücret artışı ile ilgili rakam verdi. Konuyla değerlendirmelerde bulunan Demiröz, şunları kaydetti:

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