AK Parti ilk kez rakam verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret artışıyla ilgili AK Parti kanadından yeni bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücretle ilgili tahmini rakamı paylaştı.
2023 yılında geçerli olacak asgari ücret, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Milyonlarca çalışan "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusunu sormaya başladı. İktidar kanadından yapılan açıklamalarda, vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusu yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise asgari ücretle ilgili olarak, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" demişti. Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada, "İnşallah yılbaşından sonra hem tamamlanan yatırımlarla, hem makroekonomideki iyileşmelerle, hem çalışanların ücretlerinde yapacağımız artışlarla ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız" açıklamasını yapmıştı.
AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Asgari ücret zammıyla ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Çorum'da gazetecilerle bir araya geldi.
Gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vedat Demiröz, asgari ücret artışı ile ilgili rakam verdi. Konuyla değerlendirmelerde bulunan Demiröz, şunları kaydetti: