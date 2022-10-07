AK Parti ilk kez rakam verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise asgari ücretle ilgili olarak, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" demişti. Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada, "İnşallah yılbaşından sonra hem tamamlanan yatırımlarla, hem makroekonomideki iyileşmelerle, hem çalışanların ücretlerinde yapacağımız artışlarla ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız" açıklamasını yapmıştı.