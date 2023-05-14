AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde hareketlilik

OLASI BALKON KONUŞMASI İÇİN HAZIRLIK YAPILDI

Seçim sonuçlarının ekrana verildiği bina içerisindeki salonda ise yerli ve yabancı gazetecilerin bekleyişi sürüyor. Olası bir balkon konuşması için de hazırlık yapıldı. Hazırlanan platformun önünde ‘öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek’ yazısı yer alıyor.