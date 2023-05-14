AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde hareketlilik
Oy sayımı devam ederken AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde partililerin bekleyişi sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulu’ndan sonuçlar alındıkça AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde de heyecanlı bekleyiş başladı. Saatler ilerledikçe il başkanlığı binasının önünde partililerin sayısı da artıyor. ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atan partililer ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Dışarıya dev ekranların konulduğu binanın önünde ses sistemleri de yerleştirildi. Belli bir noktaya kadar girilebilen binanın içerisine görevli olanlar da üst araması yapılarak alınıyor.
OLASI BALKON KONUŞMASI İÇİN HAZIRLIK YAPILDI
Seçim sonuçlarının ekrana verildiği bina içerisindeki salonda ise yerli ve yabancı gazetecilerin bekleyişi sürüyor. Olası bir balkon konuşması için de hazırlık yapıldı. Hazırlanan platformun önünde ‘öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek’ yazısı yer alıyor.