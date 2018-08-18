AK Parti kongresinden kareler

Kongrenin gerçekleşeceği salon içerisine, ‘Kararlı bu dava, Türkiye'den dünyaya kısık seslerin sesi olmaya', 'Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik', 'Millet bir, hedef bir', 'İşimiz hizmet, gücümüz millet', 'Değişim yenilenerek devam ediyor' yazılı afişler yer aldı.

