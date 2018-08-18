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  3. 18 Ağustos 2018 13:30

AK Parti kongresinden kareler

AK Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. İşte kongreden fotoğraflar...

AK Parti kongresinden kareler

Ak Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'ne çok sayıda yabancı temsilci de katılarak yakından takip ettiler.

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AK Parti kongresinden kareler

Ak Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'nin gerçekleşeceği Ankara Arena Spor Salonu çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Spor salonuna çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı.

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AK Parti kongresinden kareler

Türkiye'nin farklı noktalarından gelen binlerce Ak Partili, güvenlik noktalarından geçerek salona giriş yaptı. Dışarıda kalan binlerce kişi ise kongreyi salon dışında takip etmek için beklemeye başladı.

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AK Parti kongresinden kareler

Kongrenin gerçekleşeceği salon içerisine, ‘Kararlı bu dava, Türkiye'den dünyaya kısık seslerin sesi olmaya', 'Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik', 'Millet bir, hedef bir', 'İşimiz hizmet, gücümüz millet', 'Değişim yenilenerek devam ediyor' yazılı afişler yer aldı.

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