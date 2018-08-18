AK Parti kongresinden kareler
AK Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. İşte kongreden fotoğraflar...
Ak Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'ne çok sayıda yabancı temsilci de katılarak yakından takip ettiler.
Ak Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'nin gerçekleşeceği Ankara Arena Spor Salonu çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Spor salonuna çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı.
Türkiye'nin farklı noktalarından gelen binlerce Ak Partili, güvenlik noktalarından geçerek salona giriş yaptı. Dışarıda kalan binlerce kişi ise kongreyi salon dışında takip etmek için beklemeye başladı.