AK Parti ve CHP'nin kalelerindeki yerel seçim anketinde çarpıcı sonuçlar

2024 yerel seçimleri için partilerin aday adayları merak ediliyor. Asal Araştırma, Konya ve Antalya'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Buna göre Antalya'da AK Parti ve CHP arasında kıran kırana yarışın olması bekleniyor.