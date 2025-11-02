AK Parti ve MHP eriyor... AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybettiği seçmen grupları belli oldu
Ankara Araştırma tarafndan 16-19 Ekim tarihleri arasında yapılan son seçim anketinde yaş gruplarına göre seçmenlerin oy tercihlerindeki değişim ölçüldü. "Yarın bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunun yöneltildiği anketten tüm ezberleri bozan sonuçlar çıktı.
Ankara Araştırma tarafından yapılan son araştırmada yarın genel seçim olsa sorusu 3 ayrı gruba soruldu. Bu gruplar 18-29 yaş arası gençler, 30-55 yaş arası orta taş ve 55+ yaş grubu kümeler oldu.
AK Parti'nin önde olduğu tek grup 30-55 yaş arası seçmenler oldu.
18-29 yaş grubunda CHP yüzde 35,2 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 22,8’de kaldı.
Yine 18-29 yaş grubunda Zafer Partisi’nin yüzde 11,6’lık oranla üçüncü sıraya yerleşmesi dikkat çekti.
